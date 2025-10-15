16 de outubro de 2025
Logo Sampi
PAULÍNIA

Foragido da Saidinha é preso após reconhecimento facial

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem, que possuía extensa ficha criminal, havia deixado de retornar ao sistema prisional após saída temporária.
Um homem foragido da Justiça foi preso pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paulínia. A captura ocorreu no bairro São José, após uma abordagem de rotina que despertou suspeitas nos agentes.

O acusado, que não retornou à prisão após uma saída temporária em setembro, foi localizado como passageiro de um veículo VW/Fox. A ação começou quando os guardas municipais, em patrulhamento pela Rua Raphael Perissinoto, notaram que o motorista reduziu a velocidade de forma brusca ao avistar a viatura.

Durante a abordagem, o passageiro mostrou-se nervoso e incapaz de informar dados pessoais básicos, como RG e CPF. A atitude levantou suspeitas, levando os agentes a utilizarem o sistema Muralha Paulista para confirmar a identidade por meio de reconhecimento facial.

A tecnologia apontou que o homem tinha mandado de prisão em aberto e cumpria pena anterior por tráfico de drogas, furto qualificado e lesão corporal.

Após a confirmação, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Paulínia, onde teve a prisão ratificada. O motorista do aplicativo foi ouvido e liberado em seguida.

