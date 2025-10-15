Foragido da Saidinha é preso após reconhecimento facial

Um homem foragido da Justiça foi preso pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Paulínia. A captura ocorreu no bairro São José, após uma abordagem de rotina que despertou suspeitas nos agentes.

O acusado, que não retornou à prisão após uma saída temporária em setembro, foi localizado como passageiro de um veículo VW/Fox. A ação começou quando os guardas municipais, em patrulhamento pela Rua Raphael Perissinoto, notaram que o motorista reduziu a velocidade de forma brusca ao avistar a viatura.

Durante a abordagem, o passageiro mostrou-se nervoso e incapaz de informar dados pessoais básicos, como RG e CPF. A atitude levantou suspeitas, levando os agentes a utilizarem o sistema Muralha Paulista para confirmar a identidade por meio de reconhecimento facial.