Campinas realiza Feirão de Emprego com mais de 900 vagas na sexta

A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, realiza nesta sexta-feira (17) a 23ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidade, no bairro Padre Anchieta. O evento acontece no Centro Cultural Maria Monteiro (Rua Dom Gilberto Pereira Lopes, 412), das 9h às 16h, com distribuição de senhas para atendimento.

Ao todo, serão mais de 900 vagas de emprego, sendo 250 para contratação imediata em empresas de diferentes setores, como Poupatempo, C&A, Giga Atacado, Pet Camp, OXXO, Royal Palm Plaza, Supermercado Calegaris, Trop Sabor/Dan Agro, ATGB Sistemas, Dismotor, DM Vidros, Esplane, Fox Quality, Hotel Premium, Reman e Rocha Auto Peças.

As oportunidades abrangem funções operacionais, administrativas e de serviços, com exigências variadas de escolaridade.