Sarau dos Pretas celebra ancestralidade da mulher negra

O Ponto de Cultura Espaço Arte Africana, em Campinas, promove neste sábado (18) o II Sarau dos Pretas, evento que celebra a arte, a literatura e a ancestralidade feminina negra. A programação gratuita acontece das 16h às 20h e reúne apresentações artísticas, performances e o lançamento de um livro que homenageia uma das grandes mestras da cultura popular.

Durante o evento, será lançado o livro “Estrela Bendita, Mestra Sinhá – Histórias e Memórias de Rosária Antônio (Mestra Sinhá)”, obra que resgata e eterniza a trajetória de uma das principais referências da tradição negro-brasileira.

Arte, resistência e espiritualidade

O sarau é realizado em parceria com a Carlkiss Dance – Companhia de Dança Negra Contemporânea e reúne diversas expressões artísticas que dialogam com resistência, memória e espiritualidade negra. Entre as atrações está a performance “Máscaras que Curam”, apresentada pelo Ponto de Cultura e pela companhia de dança, evocando as forças simbólicas e curativas das máscaras africanas como pontes entre o visível e o ancestral.