CONFRONTO

Dois homens morrem após confronto com a PM em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (14) durante abordagem de rotina; via permaneceu interditada para perícia.

Dois homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar no fim da tarde de terça-feira (14), na Rua da Abolição, em Campinas. Segundo a corporação, ambos tinham passagens pela polícia.

O tiroteio aconteceu durante uma ação de patrulhamento preventivo, quando os policiais abordaram um veículo com os dois suspeitos. De acordo com a PM, um dos ocupantes, armado, teria feito menção de atirar contra os agentes. A equipe reagiu e efetuou disparos, atingindo os dois homens, que morreram no local.

O trecho da via, na altura da Vila Santa Odila, foi interditado até a noite para o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística.

Nenhum policial ficou ferido. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Campinas, e os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

