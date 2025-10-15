Dois homens morrem após confronto com a PM em Campinas

Dois homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar no fim da tarde de terça-feira (14), na Rua da Abolição, em Campinas. Segundo a corporação, ambos tinham passagens pela polícia.

O tiroteio aconteceu durante uma ação de patrulhamento preventivo, quando os policiais abordaram um veículo com os dois suspeitos. De acordo com a PM, um dos ocupantes, armado, teria feito menção de atirar contra os agentes. A equipe reagiu e efetuou disparos, atingindo os dois homens, que morreram no local.

O trecho da via, na altura da Vila Santa Odila, foi interditado até a noite para o trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística.