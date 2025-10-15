Suspeito de duplo homicídio é morto pelo Baep em Campinas

Um homem procurado pela morte de um casal em Londrina (PR) foi morto a tiros durante um confronto com a Polícia Militar, na noite de terça-feira (14), em Campinas. A ação ocorreu na Rua Wilma da Silva Neves de Oliveira, no Jardim Itaguaçu 1.

De acordo com o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os policiais foram ao local após uma denúncia sobre o paradeiro do suspeito. Durante a abordagem, o homem reagiu e iniciou um tiroteio, sendo atingido e morto no local.

O suspeito era investigado por um duplo homicídio em Londrina, que vitimou Cassiane Cândida Ultramar, de 26 anos, e Luiz Henrique Hidalgo da Silva, de 28, mortos a tiros durante uma briga em frente a um bar na madrugada de 27 de setembro.