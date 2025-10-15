Idosa morta e com sinais de violência guardava dinheiro em casa

A Polícia Civil de Mogi Mirim investiga a morte de Olga Gomes de Oliveira, de 67 anos, encontrada sem vida dentro de casa na manhã de domingo (12), no bairro Saúde. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e estava em um carrinho de mão, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Familiares encontraram a vítima e acionaram a PM. O irmão de Olga prestou depoimento e contou que ela costumava guardar dinheiro em casa e havia sacado uma quantia no banco na quinta-feira (9). Ele também revelou que a irmã recebia visitas de um homem chamado Jorge, conhecido como “marido de aluguel”, que realizava pequenos reparos na residência.

A vítima morava sozinha e não havia sinais de que dividisse o imóvel com alguém. O celular de Olga foi apreendido para análise e poderá ajudar na identificação dos suspeitos.