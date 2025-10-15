16 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CRIME EM MOGI

Idosa morta e com sinais de violência guardava dinheiro em casa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de casa com sinais de violência; polícia investiga motivação e suspeitos.
Mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de casa com sinais de violência; polícia investiga motivação e suspeitos.

A Polícia Civil de Mogi Mirim investiga a morte de Olga Gomes de Oliveira, de 67 anos, encontrada sem vida dentro de casa na manhã de domingo (12), no bairro Saúde. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e estava em um carrinho de mão, segundo a Polícia Militar.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Familiares encontraram a vítima e acionaram a PM. O irmão de Olga prestou depoimento e contou que ela costumava guardar dinheiro em casa e havia sacado uma quantia no banco na quinta-feira (9). Ele também revelou que a irmã recebia visitas de um homem chamado Jorge, conhecido como “marido de aluguel”, que realizava pequenos reparos na residência.

A vítima morava sozinha e não havia sinais de que dividisse o imóvel com alguém. O celular de Olga foi apreendido para análise e poderá ajudar na identificação dos suspeitos.

O irmão ainda contou que Olga assinou recentemente um inventário de R$ 160 mil e que mantinha um relacionamento com um homem chamado Ronaldo, com quem costumava frequentar bailes e forrós.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e é investigado como morte suspeita com indícios de homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

Comentários

Comentários