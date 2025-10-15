16 de outubro de 2025
NA CADEIA

Polícia prende suspeito de integrar quadrilha de furtos de motos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem de 24 anos acusado de integrar quadrilha especializada em furtos de motocicletas é preso após tentar fugir pulando muros de residências.
Um homem de 24 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (14), no Jardim São Jerônimo, em Mogi Mirim.

A ação teve início durante uma vistoria de rotina, quando uma policial avistou o indivíduo — já conhecido das investigações — no corredor de uma casa. Imediatamente, as equipes montaram um cerco nas ruas principais e em uma via paralela ao local.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou escapar pelos fundos do imóvel, pulando muros e cercas das casas vizinhas. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado, contido e levado para a viatura.

No local, investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) apreenderam itens considerados cruciais para as investigações, como roupas e um capacete, supostamente utilizados na prática dos crimes.

O homem foi encaminhado para a sede da DIG em Mogi Guaçu, onde o delegado plantonista ratificou a prisão em flagrante. Ele responderá pelos crimes de furto qualificado e resistência à prisão.

