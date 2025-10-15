Polícia prende suspeito de integrar quadrilha de furtos de motos

Um homem de 24 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (14), no Jardim São Jerônimo, em Mogi Mirim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação teve início durante uma vistoria de rotina, quando uma policial avistou o indivíduo — já conhecido das investigações — no corredor de uma casa. Imediatamente, as equipes montaram um cerco nas ruas principais e em uma via paralela ao local.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou escapar pelos fundos do imóvel, pulando muros e cercas das casas vizinhas. Após uma breve perseguição, ele foi alcançado, contido e levado para a viatura.