Jovem em moto roubada ignora polícia, capota na fuga e é preso

Um adolescente foi apreendido após uma perseguição policial com uma motocicleta roubada que terminou em acidente no Centro de Hortolândia. Outro menor de idade, que era garupa do veículo, foi detido no local e posteriormente liberado para a responsável.
De acordo com a polícia, a ação começou quando uma equipe foi acionada pelo sistema de monitoramento da cidade, que alertou sobre a entrada de uma moto Yamaha/Fazer azul — previamente roubada — na Avenida São Francisco de Assis.
Ao localizar o veículo, os policiais ordenaram que o condutor parasse. O homem, no entanto, desobedeceu e iniciou uma fuga. A tentativa de escapar foi interrompida de forma brusca na Rua Benedito Leite, quando o condutor tentou cruzar o canteiro central para pegar a contramão, perdeu o controle e colidiu contra a guia, capotando.
Com a queda, o condutor ficou no chão e foi preso imediatamente. Já o garupa, o adolescente, tentou fugir a pé, mas foi capturado pela equipe a poucos metros do local do acidente.
Nada de ilícito foi encontrado com o menor durante a busca pessoal. No entanto, os policiais localizaram, ao lado da motocicleta, um simulacro de arma de fogo, suspeito de ser usado em crimes.
Diante dos fatos, os dois foram apresentados à autoridade policial. O condutor, maior de idade, permaneceu preso. O adolescente foi liberado para a genitora. A motocicleta e a arma de brinquedo foram apreendidas.