Jovem em moto roubada ignora polícia, capota na fuga e é preso

Um adolescente foi apreendido após uma perseguição policial com uma motocicleta roubada que terminou em acidente no Centro de Hortolândia. Outro menor de idade, que era garupa do veículo, foi detido no local e posteriormente liberado para a responsável.

De acordo com a polícia, a ação começou quando uma equipe foi acionada pelo sistema de monitoramento da cidade, que alertou sobre a entrada de uma moto Yamaha/Fazer azul — previamente roubada — na Avenida São Francisco de Assis.

Ao localizar o veículo, os policiais ordenaram que o condutor parasse. O homem, no entanto, desobedeceu e iniciou uma fuga. A tentativa de escapar foi interrompida de forma brusca na Rua Benedito Leite, quando o condutor tentou cruzar o canteiro central para pegar a contramão, perdeu o controle e colidiu contra a guia, capotando.