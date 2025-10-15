RMC tem dia de calor e pancadas de chuva isoladas

A quarta-feira (15) será de Sol e calor na maior parte do dia, com céu parcialmente nublado na Região Metropolitana de Campinas (RMC). No entanto, a população deve ficar atenta: entre meio da tarde e início da noite, há previsão de pancadas de chuva rápidas e muito isoladas.

Os ventos moderados, mais fortes no início e no fim do dia, devem amenizar o calor, embora possam aumentar a sensação de frio em alguns momentos. A temperatura mínima prevista é de 16°C, e a máxima pode chegar aos 29°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).