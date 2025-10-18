Infrações por dirigir sem CNH já superam 2024 em Campinas

A falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi responsável por 626 autuações em Campinas entre janeiro e setembro de 2025, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O número já supera o total de 2024, quando foram registradas 624 infrações ao longo do ano. No mesmo período do ano passado, haviam sido 508 registros.
Além das penalidades por dirigir sem habilitação, a Emdec também registrou 143 autuações contra proprietários que entregaram ou permitiram que terceiros não habilitados conduzissem seus veículos, e outras 33 contra condutores que estavam com CNH suspensa, cassada ou com a permissão vencida.
A maior parte das ocorrências — 73% das infrações — foi identificada durante blitze integradas de fiscalização realizadas pela Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal. Somente nas operações deste ano, foram 458 autuações relacionadas à falta de habilitação. Em setembro, o comportamento ocupou o quinto lugar entre as infrações mais flagradas nas ações conjuntas.
De acordo com o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito, Marcelo Carpenter, a verificação de documentos passou a ser compartilhada entre diferentes órgãos após a Lei Federal 14.599/2023, permitindo atuação direta dos agentes de mobilidade urbana. “A regra é clara: não corra riscos. Quem dirige sem estar apto pode carregar a culpa por uma vida perdida no trânsito e responder criminalmente”, afirmou.
Risco de morte e impacto nos acidentes
Divulgação/PMC
A falta de habilitação foi o terceiro fator de risco que mais matou em 2024, atrás apenas do álcool e da velocidade. De acordo com a Emdec, 30 dos 134 sinistros fatais (22,4%) registrados no ano passado estavam relacionados a motoristas não habilitados — muitos sem CNH, outros com documento vencido ou cassado.
Em 2025, das 47 mortes em vias urbanas analisadas até setembro, uma foi atribuída diretamente à condução sem habilitação. Para os técnicos, o despreparo e a falta de conhecimento técnico são os principais motivos do risco elevado.
Conduzir veículo sem CNH é infração gravíssima, prevista no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é multiplicada por três, no valor de R$ 880,41, e o veículo é retido até a chegada de um condutor habilitado. Já o artigo 309 do CTB prevê pena de detenção de seis meses a um ano para quem dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.