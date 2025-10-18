Infrações por dirigir sem CNH já superam 2024 em Campinas

A falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi responsável por 626 autuações em Campinas entre janeiro e setembro de 2025, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O número já supera o total de 2024, quando foram registradas 624 infrações ao longo do ano. No mesmo período do ano passado, haviam sido 508 registros.

Além das penalidades por dirigir sem habilitação, a Emdec também registrou 143 autuações contra proprietários que entregaram ou permitiram que terceiros não habilitados conduzissem seus veículos, e outras 33 contra condutores que estavam com CNH suspensa, cassada ou com a permissão vencida.

A maior parte das ocorrências — 73% das infrações — foi identificada durante blitze integradas de fiscalização realizadas pela Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal. Somente nas operações deste ano, foram 458 autuações relacionadas à falta de habilitação. Em setembro, o comportamento ocupou o quinto lugar entre as infrações mais flagradas nas ações conjuntas.