Unicamp oferece curso sobre maconha medicinal

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas, até o dia 24 de outubro, para o curso de extensão “Maconha Medicinal: Da Planta ao Paciente”, voltado à capacitação de profissionais de saúde, pesquisadores e interessados no uso terapêutico da Cannabis. As aulas serão realizadas a distância, com início em 31 de outubro de 2025 e término em 30 de janeiro de 2026.

A proposta do curso é proporcionar uma formação ética, segura e baseada em evidências científicas sobre o uso da Cannabis na área da saúde. O conteúdo abrange desde a botânica e o cultivo da planta até sua aplicação clínica, incluindo formulação de medicamentos, regulamentação, estudos de caso, aspectos éticos e o papel do farmacêutico na prescrição e acompanhamento de pacientes.

A ementa prevê uma abordagem ampla que discute desde o histórico do uso da planta, o proibicionismo, suas variedades químicas como o THC e o CBD, até os mecanismos de ação dos canabinoides no organismo humano. Também serão apresentados desafios regulatórios, processos de extração, controle de qualidade e avanços na pesquisa científica.