Lucro dos bares cresce e supera média nacional em Campinas

Mais da metade dos bares e restaurantes da região de Campinas fechou o mês de agosto com lucro, segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O estudo, que integra a Pesquisa Situação Econômica do Setor de Alimentação Fora do Lar, mostra que 52% dos estabelecimentos da regional Campinas operaram no azul, 30% mantiveram estabilidade e apenas 18% registraram prejuízo. No cenário nacional, 43% lucraram, 40% ficaram estáveis e 16% fecharam no vermelho.

O levantamento, realizado entre 15 e 23 de setembro, indica um avanço em relação a julho, quando 49% das empresas da região tiveram aumento de faturamento, 25% relataram queda e 26% permaneceram estáveis.

Quanto à formação de preços, 51% dos empresários afirmaram ter reajustado os valores igual ou abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Outros 9% aplicaram aumentos acima do índice, enquanto 40% não conseguiram repassar os custos aos cardápios.