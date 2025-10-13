Lucro dos bares cresce e supera média nacional em Campinas

Mais da metade dos bares e restaurantes da região de Campinas fechou o mês de agosto com lucro, segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O estudo, que integra a Pesquisa Situação Econômica do Setor de Alimentação Fora do Lar, mostra que 52% dos estabelecimentos da regional Campinas operaram no azul, 30% mantiveram estabilidade e apenas 18% registraram prejuízo. No cenário nacional, 43% lucraram, 40% ficaram estáveis e 16% fecharam no vermelho.
O levantamento, realizado entre 15 e 23 de setembro, indica um avanço em relação a julho, quando 49% das empresas da região tiveram aumento de faturamento, 25% relataram queda e 26% permaneceram estáveis.
Quanto à formação de preços, 51% dos empresários afirmaram ter reajustado os valores igual ou abaixo da inflação nos últimos 12 meses. Outros 9% aplicaram aumentos acima do índice, enquanto 40% não conseguiram repassar os custos aos cardápios.
A pesquisa também aponta redução no número de empresas com dívidas em atraso, agora em 28%. Entre os principais débitos estão impostos federais (71%), impostos estaduais (57%) e contas de serviços públicos como água, luz, gás e telefone (33%).
Para o presidente da Abrasel Regional Campinas, André Mandetta, os resultados reforçam a tendência de recuperação do setor. “A pesquisa mostra um quadro mais favorável para o setor da RMC, com 52% das empresas com lucro, acima dos 43% da média nacional. Isso se reflete na melhora dos negócios e na geração de empregos”, afirmou.
Mandetta destacou ainda o desempenho positivo na abertura de vagas formais. “Em agosto, o setor abriu 318 novos postos de trabalho, acumulando saldo de 1.216 vagas no ano”, completou.