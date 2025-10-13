Campinas em alerta para tempestades com ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu Campinas e toda a região no alerta laranja de tempestades, que indica perigo de fortes chuvas e ventos intensos. O aviso vale até as 10h desta terça-feira (14) e abrange sete estados do país, entre eles São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o Inmet, há possibilidade de chuva acumulada de até 100 milímetros por dia, rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo. O órgão alerta para risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia e danos em plantações.

No Estado de São Paulo, o alerta cobre a capital, o litoral sul, o Vale do Paraíba e o interior, incluindo Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Em Minas Gerais, o risco é maior nas regiões do Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Já no Rio de Janeiro, o alerta se estende à região metropolitana, Baixadas, Centro e Sul Fluminense.