Unicamp terá nova sede dos Bombeiros com entrega em 2026

O Comando de Bombeiros do Interior (CBI-1) está ganhando uma nova sede dentro do campus da Unicamp, em Campinas. A unidade vai reunir áreas administrativas e operacionais, incluindo viaturas de combate a incêndios e de resgate, com previsão de conclusão em julho de 2026.

Com 3,8 mil metros quadrados de área construída, o prédio será equipado com painéis solares, cisternas para reaproveitamento de água da chuva e pavimentação permeável, alinhando a obra às diretrizes ambientais da universidade.

O novo comando ficará em um terreno de 5 mil m², no encontro das avenidas Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e José Próspero Jacobucci, ponto estratégico para o deslocamento rápido de viaturas em direção às rodovias e à região da PUC-Campinas.