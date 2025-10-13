15 de outubro de 2025
OBRAS

Unicamp terá nova sede dos Bombeiros com entrega em 2026

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Estrutura de 3,8 mil m² abrigará o Comando de Bombeiros do Interior dentro da Unicamp, com sede administrativa, quartel e tecnologia sustentável.
Comando de Bombeiros do Interior (CBI-1) está ganhando uma nova sede dentro do campus da Unicamp, em Campinas. A unidade vai reunir áreas administrativas e operacionais, incluindo viaturas de combate a incêndios e de resgate, com previsão de conclusão em julho de 2026.

Com 3,8 mil metros quadrados de área construída, o prédio será equipado com painéis solares, cisternas para reaproveitamento de água da chuva e pavimentação permeável, alinhando a obra às diretrizes ambientais da universidade.

O novo comando ficará em um terreno de 5 mil m², no encontro das avenidas Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e José Próspero Jacobucci, ponto estratégico para o deslocamento rápido de viaturas em direção às rodovias e à região da PUC-Campinas.

A estrutura substituirá a atual sede localizada no Taquaral e atenderá 168 municípios das regiões de Campinas, Jundiaí, Sorocaba e Piracicaba. A decisão de instalação dentro do campus foi aprovada em 2015 pelo Conselho Universitário (Consu) e retomada em 2021.

