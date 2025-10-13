Câmara vota prioridade em apoio a mães de filhos com autismo

A Câmara Municipal de Campinas votará, em primeiro turno, durante a 62ª Reunião Ordinária desta segunda-feira (13), o Projeto de Lei nº 125/2024, de autoria do vereador Guilherme Teixeira (PL). A proposta busca garantir prioridade no atendimento psicossocial e em medidas de segurança às mães de filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

De acordo com o texto, o objetivo é oferecer suporte emocional e terapêutico a mulheres que enfrentam rotinas intensas e exaustivas no cuidado diário com crianças autistas. O atendimento prioritário será assegurado nas unidades de saúde municipais, com foco na promoção da saúde mental e do bem-estar dessas mães, que muitas vezes colocam as próprias necessidades em segundo plano.

O projeto também inclui a possibilidade de atendimento remoto por videoconferência, voltado a situações em que a mãe tenha dificuldade de locomoção em razão do grau de autismo do filho. Esse acompanhamento poderá ser feito por profissionais de medicina, psicologia, terapia e assistência social, mediante solicitação em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).