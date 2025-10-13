Ponte mantém Guarani na Série C e disputa título contra Londrina

O Guarani desperdiçou a chance de confirmar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 2 a 0 pela Ponte Preta, neste domingo (12), no estádio Moisés Lucarelli, diante de mais de 17 mil torcedores. O resultado garantiu à Macaca a vaga na final da Série C e eliminou o rival da disputa pelo acesso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Ponte Preta abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com gol de Bruno Lopes. Mesmo com a pressão do Guarani, o time alvinegro soube administrar a vantagem e selou a vitória aos 29 minutos do segundo tempo, com Luiz Felipe, confirmando o triunfo e a classificação.

Em um ano histórico, que marcou o primeiro duelo dos rivais campineiros na Série C, a Ponte Preta dominou amplamente o confronto: venceu três dos quatro dérbis e empatou o outro, consolidando sua superioridade sobre o Bugre em 2025. Com os resultados desta temporada, o retrospecto geral do clássico ficou ainda mais equilibrado — 71 vitórias do Guarani, 70 da Ponte e 70 empates, além de um resultado não registrado.