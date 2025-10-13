13 de outubro de 2025
APURAÇÃO

Idosa é encontrada morta com sinais de violência dentro de casa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava ferimentos na cabeça e estava em um carrinho de mão, indicando possíveis sinais de violência.
De acordo com a Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava ferimentos na cabeça e estava em um carrinho de mão, indicando possíveis sinais de violência.

Uma idosa foi encontrada morta dentro de sua própria residência no bairro Santa Cruz, em Mogi Mirim, na manhã de domingo (12). Segundo informações da Polícia Militar, o corpo apresentava ferimentos na cabeça e foi localizado dentro de um carrinho de mão, o que indica sinais de possível violência.

A cena foi descoberta por familiares da vítima, que acionaram imediatamente a PM ao perceberem a gravidade da situação. O caso foi registrado e as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os autores do crime.

O corpo foi encontrado em um imóvel localizado na Rua Bahia, no bairro Santa Cruz. A identidade da vítima e a causa exata da morte serão confirmadas após o trabalho da perícia e a notificação oficial dos familiares.

