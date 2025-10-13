Trajeto da linha 361 será ampliado no Chapadão a partir de hoje

A partir desta segunda-feira (13), os moradores do Jardim Chapadão passam a contar com ampliação no atendimento da linha 361 (Jardim Chapadão / Circular Centro). A medida foi determinada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e tem como objetivo melhorar a oferta de transporte público na região.

O novo trajeto inclui novos pontos de parada nas seguintes vias: avenida Marechal Rondon (duas paradas), Padre Camargo Lacerda (duas), Rafael Sales (uma) e Cônego Manuel Garcia (uma). As mudanças valem nos dois sentidos de circulação, já que a linha é circular e liga o bairro ao Centro de Campinas, passando pelo Círculo Militar.

Com o novo percurso, os horários de operação também foram ajustados. A primeira saída do bairro, na avenida Soldado Passarinho, será às 5h15, e a última às 22h40. Já no Centro, com partida pela avenida Aquidabã, a operação ocorrerá entre 6h e 23h20. Os intervalos serão de 45 minutos nos horários de pico, em dias úteis.