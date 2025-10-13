13 de outubro de 2025
MUDANÇA

Zona Azul Digital: tarifa é reduzida para R$ 2 aos sábados

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Novo valor estimula fluxo nos comércios e começou a valer a partir do último sábado, em Campinas.
A tarifa da Zona Azul Digital de Campinas passou a custar R$ 2 aos sábados, valor que representa uma redução de 50% em relação ao preço praticado durante a semana. A medida, em vigor desde o último sábado (11), tem como objetivo estimular o uso do estacionamento rotativo e aumentar o fluxo de consumidores no comércio local.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), a Zona Azul Digital funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O novo valor é válido para todos os pontos de estacionamento rotativo e pode ser pago tanto pelo aplicativo da Emdec quanto nos 27 pontos de venda credenciados.

“Adotamos a redução do valor justamente para estimular o fluxo de consumidores na região central aos sábados. A Zona Azul promove a rotatividade das vagas, garantindo que mais pessoas possam estacionar, ao mesmo tempo em que usa tecnologia para facilitar a sua utilização”, destacou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.

A administração municipal avalia que o incentivo pode fortalecer a economia local, especialmente em áreas comerciais com grande movimento aos fins de semana.

