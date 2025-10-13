13 de outubro de 2025
DESPEDIDA

Jornalista Edmur Soares, o Muca, morre aos 89 em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo Pessoal
Conhecido como Muca, ele era uma das vozes mais respeitadas do jornalismo campineiro e deixou sua marca à frente da coluna Xeque-Mate
Conhecido como Muca, ele era uma das vozes mais respeitadas do jornalismo campineiro e deixou sua marca à frente da coluna Xeque-Mate

Campinas se despediu neste fim de semana de um dos nomes mais emblemáticos do jornalismo local. Morreu no sábado (11), aos 89 anos, o jornalista e advogado Edmur Soares, conhecido carinhosamente como “Muca”. O velório foi realizado neste domingo (12), das 9h às 12h, no Cemitério Parque das Aleias, seguido de cremação.

Com uma trajetória marcante, Edmur Soares foi editor-chefe do jornal Correio Popular, onde também assinou por muitos anos a tradicional coluna política “Xeque-Mate”, referência de bastidores e análises da cena campineira. Sua carreira ultrapassou as redações: presidiu a regional de Campinas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e, em outra fase da vida pública, atuou na Câmara Municipal de Campinas.

Em nota oficial, o prefeito Dário Saadi (Republicanos) lamentou a morte do jornalista: “Campinas perde hoje um vulto do jornalismo, cuja voz e legado permanecerão vivos em nossa memória.”

Saadi destacou ainda o “comprometimento com o jornalismo local e a defesa incondicional da liberdade de expressão”, marcas da trajetória de Muca.

Edmur Soares deixa três filhos — Marcelo, Leandro e Edmur Júnior — e cinco netos. Seu legado permanece vivo na história do jornalismo campineiro e na memória de colegas e leitores que acompanharam décadas de sua atuação.

