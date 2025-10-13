Dois cometas passarão em outubro e poderão ser vistos do Brasil

Dois cometas recém-descobertos — C/2025 A6 Lemmon e C/2025 R2 SWAN — devem passar próximos da Terra ainda neste mês de outubro, oferecendo um espetáculo astronômico visível também do território brasileiro. Compostos por gelo, rocha e gases, os cometas liberam poeira e formam caudas luminosas à medida que se aproximam do Sol.

Segundo o site especializado Star Walk, o cometa Lemmon deve ser o mais brilhante dos dois e poderá ser observado a olho nu, desde que o céu esteja limpo e livre de poluição luminosa. Já o cometa SWAN exigirá binóculos ou telescópios para ser visto com clareza.

Astrônomos orientam que os observadores procurem locais afastados das grandes cidades para uma melhor visualização. O uso de aplicativos de astronomia também é recomendado, pois permite acompanhar em tempo real a posição exata dos cometas no céu.