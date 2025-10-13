13 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Jovem atropelado pelo próprio bondinho era guia há 4 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Jeferson Renan Prudêncio, de 28 anos, preparava-se para iniciar turnê de passeios quando o acidente ocorreu.
Um motorista do bondinho turístico de Holambra morreu na manhã de sábado (11) após ser atropelado pelo próprio veículo. A vítima, Jeferson Renan Prudêncio, de 28 anos, trabalhava há quatro anos conduzindo o “Bonde das Flores”, tradicional transporte de visitantes na cidade.

Segundo a Prefeitura de Holambra, o acidente ocorreu quando Jeferson abria o portão da garagem, na Rota dos Imigrantes, para retirar o veículo e iniciar os passeios em direção ao monumento do moinho, um dos pontos turísticos mais visitados do município.

As primeiras informações apontam que o bondinho não estava devidamente travado e começou a se mover sozinho. Desgovernado, o veículo atropelou o motorista e, em seguida, colidiu com um caminhão estacionado.

A área foi isolada para perícia, e a Polícia Científica coletou imagens e dados sobre o sistema de freios e segurança do bondinho. O responsável pelo veículo foi ouvido pelas autoridades.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Jaguariúna, que vai apurar as circunstâncias e causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre o velório e enterro da vítima.

