Jovem atropelado pelo próprio bondinho era guia há 4 anos

Um motorista do bondinho turístico de Holambra morreu na manhã de sábado (11) após ser atropelado pelo próprio veículo. A vítima, Jeferson Renan Prudêncio, de 28 anos, trabalhava há quatro anos conduzindo o “Bonde das Flores”, tradicional transporte de visitantes na cidade.

Segundo a Prefeitura de Holambra, o acidente ocorreu quando Jeferson abria o portão da garagem, na Rota dos Imigrantes, para retirar o veículo e iniciar os passeios em direção ao monumento do moinho, um dos pontos turísticos mais visitados do município.

As primeiras informações apontam que o bondinho não estava devidamente travado e começou a se mover sozinho. Desgovernado, o veículo atropelou o motorista e, em seguida, colidiu com um caminhão estacionado.