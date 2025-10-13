13 de outubro de 2025
INCÊNDIO FATAL

Motorista de caminhão morre em incêndio que atingiu lava-rápido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Durante o combate às chamas, os bombeiros localizaram o corpo da vítima, que já não apresentava sinais vitais.
Durante o combate às chamas, os bombeiros localizaram o corpo da vítima, que já não apresentava sinais vitais.

Um caminhoneiro foi encontrado morto na manhã de domingo (12) após um incêndio atingir um cômodo anexo a um lavador de veículos no bairro Maria Beatriz, em Mogi Mirim. O Corpo de Bombeiros Municipal foi acionado por volta das 6h50 para conter as chamas.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o fogo concentrado em uma pequena edificação nos fundos do terreno. Durante o combate, localizaram o corpo da vítima, que já estava sem vida.

Segundo informações apuradas no local, o homem tinha o hábito de dormir no cômodo onde o incêndio começou, após deixar o caminhão no lavador para limpeza. Ele usava o espaço como local de descanso durante o trabalho.

A ação rápida dos bombeiros impediu que o fogo se alastrasse para o restante da propriedade. Após o controle total das chamas, a área foi isolada para perícia, e a Polícia Civil iniciou as investigações para determinar a causa do incêndio e as circunstâncias da morte.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. Não há informações sobre o velório e enterro da vítima.

