Adolescente é flagrado vendendo drogas em praça de Mogi Guaçu

A Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas no Jardim Esplanada, em Mogi Guaçu, durante o final de semana. A ação resultou na apreensão de 42 porções de cocaína e R$ 90 em dinheiro, supostamente provenientes da venda de entorpecentes.

Os policiais chegaram ao local após receberem denúncia anônima sobre dois indivíduos que estariam comercializando drogas em uma praça do bairro. Ao chegar, a equipe encontrou apenas um dos suspeitos, que foi abordado e revistado. No bolso dele, os militares localizaram oito microtubos de cocaína.

Durante o interrogatório, o jovem confessou o crime e indicou o ponto onde mantinha o restante da droga escondido. No local, os policiais encontraram 26 microtubos roxos e oito rosas. Em uma varredura pela praça, também foi localizada uma quantia de R$ 90, guardada em buracos de um muro — valor que o adolescente admitiu ser resultado das vendas.