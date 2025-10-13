Baep de Campinas prende 2 com carro roubado na capital

Um carro roubado na capital paulista levou à prisão de dois homens em Jundiaí, na noite de quinta-feira (10). O caso foi descoberto durante uma operação da Equipe de Ações Especiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas, em apoio ao 11º BPM/I.

De acordo com a polícia, os agentes receberam informações sobre um veículo dublê, com documentação clonada, circulando pela cidade. Durante o patrulhamento, localizaram um VW Nivus cinza e perceberam sinais de adulteração nos números do chassi e do motor.

Em uma vistoria detalhada, os policiais encontraram etiquetas escondidas no motor e no módulo eletrônico, que revelaram a identificação original do veículo — um carro roubado em São Paulo no dia 28 de julho.