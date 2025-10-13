Baep de Campinas prende 2 com carro roubado na capital

Um carro roubado na capital paulista levou à prisão de dois homens em Jundiaí, na noite de quinta-feira (10). O caso foi descoberto durante uma operação da Equipe de Ações Especiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas, em apoio ao 11º BPM/I.
De acordo com a polícia, os agentes receberam informações sobre um veículo dublê, com documentação clonada, circulando pela cidade. Durante o patrulhamento, localizaram um VW Nivus cinza e perceberam sinais de adulteração nos números do chassi e do motor.
Em uma vistoria detalhada, os policiais encontraram etiquetas escondidas no motor e no módulo eletrônico, que revelaram a identificação original do veículo — um carro roubado em São Paulo no dia 28 de julho.
O condutor alegou ter comprado o automóvel, pagando R$ 16 mil de entrada e parcelando o restante. Ele ainda forneceu o CPF do suposto vendedor, que também foi localizado e detido. Esse segundo suspeito disse ter recebido o valor via Pix como quitação de uma dívida, mas não explicou a origem do carro.
Diante das evidências, ambos foram presos em flagrante por receptação e levados ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceram à disposição da Justiça.