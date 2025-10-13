Semana começa com tempo instável e risco de tempestades na RMC

A semana começa com mudanças climáticas na Região Metropolitana de Campinas (RMC). A partir desta segunda-feira (13), a aproximação de um novo sistema meteorológico deve deixar o tempo instável, com chuvas frequentes e possibilidade de tempestades localizadas.

De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, o dia será chuvoso, com períodos de nebulosidade intensa. A temperatura máxima prevista é de 25°C, e os ventos devem permanecer moderados ao longo do dia.

O órgão alerta que o cenário deve se repetir nos próximos dias, com variação de nuvens e pancadas de chuva típicas da transição de sistemas frontais que atuam sobre o interior paulista.