Campinas entrega revitalização de praça no Mansões Santo Antônio

A Prefeitura de Campinas inaugurou neste domingo, 12, a reurbanização da Praça Jornalista Gilberto Gonçalves, localizada no bairro Mansões Santo Antônio. A obra, que contou com investimento de R$ 690 mil, deve beneficiar aproximadamente 10 mil moradores da região.
Com 3,2 mil metros quadrados, o novo espaço ganhou diversas estruturas voltadas ao lazer e à convivência da comunidade. Entre as melhorias estão:
- Quadra poliesportiva
- Academia ao ar livre
- Parque infantil
- Pista de skate
- Calçadas, mesas e bancos de concreto
- Iluminação em LED
- Paisagismo
A praça também recebeu um Parcão, área de recreação para cães — o 25º instalado na cidade.
Durante a entrega, o prefeito Dário Saadi destacou a importância do espaço para os moradores.
“É uma praça que a população esperava há 30 ou 40 anos. Ficou muito bonita e vai oferecer mais lazer e qualidade de vida em uma região com muitos condomínios e prédios”, afirmou.
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, também comentou sobre o impacto positivo da intervenção. “Trata-se de uma estrutura completa de lazer e esporte, que certamente vai valorizar a região e atender bem a comunidade.”
A praça recebeu o nome do jornalista Gilberto Gonçalves, que faleceu em março deste ano, aos 74 anos. Professor da PUC-Campinas e integrante da Associação de Moradores do Jardim Santa Cândida, ele teve seu nome indicado para o espaço pelo vereador Arnaldo Salvetti.