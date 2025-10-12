Campinas entrega revitalização de praça no Mansões Santo Antônio

A Prefeitura de Campinas inaugurou neste domingo, 12, a reurbanização da Praça Jornalista Gilberto Gonçalves, localizada no bairro Mansões Santo Antônio. A obra, que contou com investimento de R$ 690 mil, deve beneficiar aproximadamente 10 mil moradores da região.

Com 3,2 mil metros quadrados, o novo espaço ganhou diversas estruturas voltadas ao lazer e à convivência da comunidade. Entre as melhorias estão:

Quadra poliesportiva

Academia ao ar livre

Parque infantil

Pista de skate

Calçadas, mesas e bancos de concreto

Iluminação em LED

Paisagismo

A praça também recebeu um Parcão, área de recreação para cães — o 25º instalado na cidade.