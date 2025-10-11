11 de outubro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Polícia desmonta fábrica clandestina de bebidas em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Material foi apreendido pela Polícia Militar
Material foi apreendido pela Polícia Militar

A PM (Polícia Militar) desarticulou, na sexta-feira (10), uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas que funcionava em uma residência no Jardim São Bento, em Hortolândia. Um homem foi preso no local, onde os policiais encontraram centenas de garrafas prontas para serem vendidas ao público.

Durante a ação, os militares apreenderam todos os equipamentos utilizados para a produção e adulteração das bebidas. O material, de baixa qualidade, era usado para engarrafar e rotular os produtos de forma caseira, sem qualquer controle sanitário.

Além dos equipamentos, a PM encontrou uma grande quantidade de garrafas já preenchidas e lacradas, aguardando apenas a comercialização ilegal. A ingestão de bebidas fabricadas nessas condições representa um grave risco à saúde, podendo causar intoxicação e outros danos.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

