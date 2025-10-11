Suspeito esfaqueia homem após briga por dívida em cortiço

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (11) sob suspeita de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em um cortiço localizado na Rua Francisco Egídio, no bairro Vila Industrial, em Campinas. De acordo com as investigações iniciais, a agressão foi motivada por uma discussão envolvendo uma dívida de pequeno valor.

O suspeito, identificado como Ronaldo Aparecida da Silva, teria atacado outro homem com golpes de faca. Ao chegar ao local, as equipes de emergência encontraram a vítima sendo atendida por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela apresentava múltiplas perfurações no tronco e nos braços. Foi rapidamente encaminhada para um hospital da região em estado de saúde considerado grave.

Após coletar depoimentos de outras pessoas que moram no cortiço e identificar o suposto autor, os policiais iniciaram buscas na região. Ronaldo foi localizado e preso na Rua Pereira Lima, nas imediações da Rodoviária de Campinas.