11 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA

Suspeito esfaqueia homem após briga por dívida em cortiço

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso foi atendido pela Polícia Militar
Caso foi atendido pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (11) sob suspeita de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em um cortiço localizado na Rua Francisco Egídio, no bairro Vila Industrial, em Campinas. De acordo com as investigações iniciais, a agressão foi motivada por uma discussão envolvendo uma dívida de pequeno valor.

O suspeito, identificado como Ronaldo Aparecida da Silva, teria atacado outro homem com golpes de faca. Ao chegar ao local, as equipes de emergência encontraram a vítima sendo atendida por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela apresentava múltiplas perfurações no tronco e nos braços. Foi rapidamente encaminhada para um hospital da região em estado de saúde considerado grave.

Após coletar depoimentos de outras pessoas que moram no cortiço e identificar o suposto autor, os policiais iniciaram buscas na região. Ronaldo foi localizado e preso na Rua Pereira Lima, nas imediações da Rodoviária de Campinas.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem confessou a autoria do crime durante a abordagem policial. A arma utilizada no ataque, uma faca, não foi encontrada.

