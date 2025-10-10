Zona Azul de Campinas terá tarifa reduzida para R$ 2 aos sábados

A partir deste sábado, 11 de outubro, o estacionamento rotativo da Zona Azul Digital de Campinas passará a ter tarifa reduzida de R$ 2 aos sábados — metade do valor cobrado nos dias úteis. A medida, oficializada pelo decreto nº 24.099/2025, publicado nesta sexta (10) no Diário Oficial do Município, tem como objetivo incentivar o comércio campineiro, especialmente na véspera do Dia das Crianças, uma das datas mais movimentadas do varejo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Zona Azul Digital funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O novo valor será aplicado em todas as áreas de estacionamento rotativo da cidade, tanto para pagamentos feitos pelo aplicativo Emdec quanto nos 27 pontos de venda credenciados.

Segundo o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), Vinicius Riverete, a iniciativa busca estimular o fluxo de consumidores e garantir maior rotatividade nas vagas.

“Adotamos a redução do valor justamente para estimular o fluxo de consumidores na região central, aos sábados. A Zona Azul promove a rotatividade das vagas, garantindo que mais pessoas possam estacionar, ao mesmo tempo em que usa tecnologia para facilitar a sua utilização”, afirmou.