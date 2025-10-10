10 de outubro de 2025
Zona Azul de Campinas terá tarifa reduzida para R$ 2 aos sábados

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Medida entra em vigor neste sábado (11) e reduz em 50% a tarifa do estacionamento rotativo para estimular o comércio local.
Medida entra em vigor neste sábado (11) e reduz em 50% a tarifa do estacionamento rotativo para estimular o comércio local.

A partir deste sábado, 11 de outubro, o estacionamento rotativo da Zona Azul Digital de Campinas passará a ter tarifa reduzida de R$ 2 aos sábados — metade do valor cobrado nos dias úteis. A medida, oficializada pelo decreto nº 24.099/2025, publicado nesta sexta (10) no Diário Oficial do Município, tem como objetivo incentivar o comércio campineiro, especialmente na véspera do Dia das Crianças, uma das datas mais movimentadas do varejo.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Zona Azul Digital funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O novo valor será aplicado em todas as áreas de estacionamento rotativo da cidade, tanto para pagamentos feitos pelo aplicativo Emdec quanto nos 27 pontos de venda credenciados.

Segundo o presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), Vinicius Riverete, a iniciativa busca estimular o fluxo de consumidores e garantir maior rotatividade nas vagas.
Adotamos a redução do valor justamente para estimular o fluxo de consumidores na região central, aos sábados. A Zona Azul promove a rotatividade das vagas, garantindo que mais pessoas possam estacionar, ao mesmo tempo em que usa tecnologia para facilitar a sua utilização”, afirmou.

A gestão tecnológica e operacional do sistema é feita pela empresa G2 Empreendimentos e Logística Ltda, contratada pela Emdec.

De acordo com o último levantamento da autarquia, o sistema da Zona Azul Digital registrou 449 ativações de créditos aos sábados em agosto, o que representa uma média de 89,8 ativações por sábado. Com o novo valor, a expectativa é de que a demanda cresça significativamente nos próximos fins de semana.

