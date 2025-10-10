Campinas teve queda de queimadas e alta de temperaturas extremas

A Defesa Civil de Campinas divulgou o balanço final da Operação Estiagem 2025, que cobriu o período de 1º de maio a 30 de setembro. O relatório aponta uma redução expressiva nos focos de incêndio em comparação com o ano anterior e destaca que o período seco foi mais curto, porém mais intenso, especialmente entre agosto e setembro.

Coordenada pelo Comitê Gestor da Operação Estiagem, a ação reúne diversos órgãos municipais e parceiros com o objetivo de prevenir, mitigar e responder aos riscos associados à seca.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou que o comportamento climático de 2025 foi atípico.

“Neste ano, tivemos uma situação diferenciada. O período seco foi mais curto, mas apresentou momentos de grande intensidade, especialmente nos meses de agosto e setembro, que concentraram os principais alertas e os menores índices de umidade relativa do ar”, destacou.