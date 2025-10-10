Campinas teve queda de queimadas e alta de temperaturas extremas

A Defesa Civil de Campinas divulgou o balanço final da Operação Estiagem 2025, que cobriu o período de 1º de maio a 30 de setembro. O relatório aponta uma redução expressiva nos focos de incêndio em comparação com o ano anterior e destaca que o período seco foi mais curto, porém mais intenso, especialmente entre agosto e setembro.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Coordenada pelo Comitê Gestor da Operação Estiagem, a ação reúne diversos órgãos municipais e parceiros com o objetivo de prevenir, mitigar e responder aos riscos associados à seca.
O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, explicou que o comportamento climático de 2025 foi atípico.
“Neste ano, tivemos uma situação diferenciada. O período seco foi mais curto, mas apresentou momentos de grande intensidade, especialmente nos meses de agosto e setembro, que concentraram os principais alertas e os menores índices de umidade relativa do ar”, destacou.
Segundo Furtado, a queda nos focos de incêndio e o avanço nas ações preventivas refletem o trabalho integrado entre os órgãos públicos e a adesão da população às medidas de segurança ambiental.
Redução nas queimadas
Entre maio e setembro, foram 375 focos de incêndio detectados por satélite do Inpe, enquanto o Corpo de Bombeiros registrou 707 ocorrências. Em 2024, esses números foram de 888 e 945, respectivamente — uma redução de mais de 50%.
Durante o período, a Defesa Civil divulgou 74 mapas de risco e 13 boletins especiais sobre ondas de calor, reforçando o monitoramento e a prevenção.
A Operação também acompanhou a variação térmica no município. Foram emitidos 11 Boletins de Atenção e 1 de Alerta por altas temperaturas. O pico foi de 35,5°C, registrado em 30 de setembro.
Já nas baixas temperaturas, a Defesa Civil publicou 53 boletins (43 de Atenção e 10 de Alerta), além de 18 boletins especiais de onda de frio. A mínima chegou a 4,1°C, em 25 de junho.
O índice mais baixo de Umidade Relativa do Ar (URA) foi de 8,9%, no dia 11 de setembro, e motivou a emissão de 45 boletins, sendo 41 de Atenção, 3 de Alerta e 1 de Emergência.
A equipe também realizou 190 vistorias em áreas de mata e 336 no entorno do Aeroporto de Viracopos. No portal Campinas Resiliente, foram publicadas 851 atualizações, com alertas sobre dengue, clima, níveis dos rios e riscos de incêndio.