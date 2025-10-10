10 de outubro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO E OBRAS

Rodovia dos Andradas será interditada neste sábado em Valinhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bloqueio da Rodovia dos Andradas será total neste sábado (11), das 7h às 18h, para serviços da CPFL.
Bloqueio da Rodovia dos Andradas será total neste sábado (11), das 7h às 18h, para serviços da CPFL.

Rodovia Municipal dos Andradas, que liga Valinhos a Vinhedo, ficará totalmente interditada neste sábado (11) no sentido Vinhedo-Valinhos, em toda a sua extensão — do fim da Avenida Paulista até a entrada de Vinhedo. O bloqueio vai das 7h às 18h e será necessário para a troca de fiação elétrica pela CPFL.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, motoristas que vêm de Vinhedo ou das regiões do Jardim Maracanã e Jardim do Lago devem utilizar a Avenida Joaquim Alves Corrêa como rota alternativa para chegar ao centro da cidade.

A Prefeitura informou que totens informativos já foram instalados ao longo da rodovia para alertar sobre a interdição. Além disso, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local durante todo o período da obra, orientando os condutores e indicando os desvios de tráfego.

Comentários

Comentários