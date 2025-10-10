Rodovia dos Andradas será interditada neste sábado em Valinhos

A Rodovia Municipal dos Andradas, que liga Valinhos a Vinhedo, ficará totalmente interditada neste sábado (11) no sentido Vinhedo-Valinhos, em toda a sua extensão — do fim da Avenida Paulista até a entrada de Vinhedo. O bloqueio vai das 7h às 18h e será necessário para a troca de fiação elétrica pela CPFL.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, motoristas que vêm de Vinhedo ou das regiões do Jardim Maracanã e Jardim do Lago devem utilizar a Avenida Joaquim Alves Corrêa como rota alternativa para chegar ao centro da cidade.

A Prefeitura informou que totens informativos já foram instalados ao longo da rodovia para alertar sobre a interdição. Além disso, agentes da Mobilidade Urbana estarão no local durante todo o período da obra, orientando os condutores e indicando os desvios de tráfego.