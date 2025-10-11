Gigante digital escolhe Vinhedo para instalar data center

A Oracle NetSuite anunciou, durante o SuiteWorld 2025, em Las Vegas (EUA), a inauguração de seus dois primeiros data centers no Brasil, localizados em Vinhedo e São Paulo. O investimento marca um passo estratégico para ampliar o desempenho dos serviços, reduzir a latência regional e atender exigências de residência de dados de clientes brasileiros e latino-americanos.

Os novos centros de dados integram a infraestrutura da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e utilizam a mesma base tecnológica que sustenta operações globais da companhia. Com isso, a NetSuite passa a operar 35 data centers em 18 regiões de cinco continentes, reforçando sua posição entre os principais provedores de soluções corporativas em nuvem.

Segundo a empresa, a escolha de Vinhedo foi técnica e estratégica, permitindo maior segurança, escalabilidade e redundância operacional. A proximidade com o data center de São Paulo garante um plano de recuperação de desastres eficiente e suporte à crescente demanda por serviços digitais no país.