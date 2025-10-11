Holambra recebe o Circuito Urbano 2025 com prefeitos da RMC

A cidade de Holambra sediará, no dia 16 de outubro, uma das etapas do Circuito Urbano 2025, iniciativa do ONU-Habitat Brasil em parceria com o Ministério das Cidades. O encontro reunirá prefeitos, secretários e técnicos municipais da Região Metropolitana de Campinas (RMC), além de representantes do governo do Estado de São Paulo, para discutir estratégias de desenvolvimento urbano sustentável.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento será realizado das 9h30 às 18h, no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, e terá como tema central: “Enfrentando desafios urbanos: caminhos para cidades justas e sustentáveis”. A programação abordará temas como regulação urbana, habitação de interesse social, planta genérica de valores, geoprocessamento, investimentos municipais e diagnóstico espacial.

Entre as autoridades confirmadas estão o prefeito de Holambra, Fernando Capato, o prefeito de Campinas e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Dário Saadi, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, e o diretor de Regularização Fundiária e Licenciamento da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, Carlos Alexandre Gomes.