Holambra recebe o Circuito Urbano 2025 com prefeitos da RMC

A cidade de Holambra sediará, no dia 16 de outubro, uma das etapas do Circuito Urbano 2025, iniciativa do ONU-Habitat Brasil em parceria com o Ministério das Cidades. O encontro reunirá prefeitos, secretários e técnicos municipais da Região Metropolitana de Campinas (RMC), além de representantes do governo do Estado de São Paulo, para discutir estratégias de desenvolvimento urbano sustentável.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O evento será realizado das 9h30 às 18h, no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, e terá como tema central: “Enfrentando desafios urbanos: caminhos para cidades justas e sustentáveis”. A programação abordará temas como regulação urbana, habitação de interesse social, planta genérica de valores, geoprocessamento, investimentos municipais e diagnóstico espacial.
Entre as autoridades confirmadas estão o prefeito de Holambra, Fernando Capato, o prefeito de Campinas e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Dário Saadi, o subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto, e o diretor de Regularização Fundiária e Licenciamento da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, Carlos Alexandre Gomes.
O prefeito Fernando Capato reforçou a importância de sediar o evento. “É uma grande satisfação receber lideranças regionais e estaduais para um debate tão necessário sobre o futuro das nossas cidades. Holambra tem se dedicado a planejar seu crescimento de forma equilibrada e sustentável, e este evento reforça nosso compromisso em construir, junto com outros municípios, soluções inovadoras que promovam qualidade de vida para toda a população”, declarou.
Promovido anualmente pelo ONU-Habitat, o Circuito Urbano 2025 busca estimular o diálogo entre gestores públicos, técnicos e sociedade civil, fortalecendo políticas urbanas mais inclusivas, inovadoras e sustentáveis, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.