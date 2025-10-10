Procon e Vigilância intensificam ações contra bebidas adulteradas

A Prefeitura de Campinas realizou nesta quinta-feira (9/10) uma ampla ação de orientação e fiscalização preventiva em 66 estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de combater a venda de bebidas alcoólicas falsificadas e reforçar a segurança dos consumidores.

A operação foi conduzida em conjunto pelo Procon Campinas e pela Vigilância Sanitária de Alimentos, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. As equipes distribuíram materiais informativos aos comerciantes, explicando como identificar produtos adulterados e quais medidas devem ser adotadas em caso de suspeita.

De acordo com a Prefeitura, a ação faz parte das medidas de enfrentamento à crise de adulteração por metanol, que vem sendo investigada em várias cidades do Estado de São Paulo. O foco é prevenir riscos à saúde pública e garantir a conformidade regulatória no comércio local.