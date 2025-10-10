Procon e Vigilância intensificam ações contra bebidas adulteradas

A Prefeitura de Campinas realizou nesta quinta-feira (9/10) uma ampla ação de orientação e fiscalização preventiva em 66 estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de combater a venda de bebidas alcoólicas falsificadas e reforçar a segurança dos consumidores.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação foi conduzida em conjunto pelo Procon Campinas e pela Vigilância Sanitária de Alimentos, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. As equipes distribuíram materiais informativos aos comerciantes, explicando como identificar produtos adulterados e quais medidas devem ser adotadas em caso de suspeita.
De acordo com a Prefeitura, a ação faz parte das medidas de enfrentamento à crise de adulteração por metanol, que vem sendo investigada em várias cidades do Estado de São Paulo. O foco é prevenir riscos à saúde pública e garantir a conformidade regulatória no comércio local.
As equipes do Procon Campinas estiveram em 47 estabelecimentos da região do Cambuí, entregando folhetos e orientações técnicas. Já a Vigilância Sanitária promoveu uma capacitação em boas práticas para representantes de 15 comércios e participou de outras quatro ações conjuntas.
“Nosso intuito é orientar os comerciantes a manterem a conformidade regulatória e a segurança dos consumidores na venda desses produtos. A iniciativa continuará na próxima semana, com novas visitas em outras regiões da cidade”, explicou o diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio.
Nota orientativa
Uma nota conjunta da Vigilância Sanitária e do Procon, emitida na semana anterior, determina que, em caso de suspeita de adulteração, o comerciante deve interromper imediatamente a venda do lote, isolar os produtos, registrar horário e responsáveis, preservar evidências (como garrafas, caixas e rótulos) e manter uma amostra íntegra para possível perícia.
As recomendações incluem ainda compra segura e rastreável, posse do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), armazenamento adequado e verificação de sinais de falsificação.
Segundo a Prefeitura, o sucesso da ação depende da colaboração de toda a cadeia comercial. O cumprimento das orientações é essencial para prevenir fraudes, proteger os consumidores e garantir a qualidade dos produtos oferecidos no mercado.