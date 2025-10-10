10 de outubro de 2025
BEBIDAS COM METANOL

Procon e Vigilância intensificam ações contra bebidas adulteradas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Órgãos visitaram 66 estabelecimentos de Campinas para orientar comerciantes sobre riscos de bebidas adulteradas com metanol.
Órgãos visitaram 66 estabelecimentos de Campinas para orientar comerciantes sobre riscos de bebidas adulteradas com metanol.

Prefeitura de Campinas realizou nesta quinta-feira (9/10) uma ampla ação de orientação e fiscalização preventiva em 66 estabelecimentos comerciais da cidade, com o objetivo de combater a venda de bebidas alcoólicas falsificadas e reforçar a segurança dos consumidores.

A operação foi conduzida em conjunto pelo Procon Campinas e pela Vigilância Sanitária de Alimentos, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. As equipes distribuíram materiais informativos aos comerciantes, explicando como identificar produtos adulterados e quais medidas devem ser adotadas em caso de suspeita.

De acordo com a Prefeitura, a ação faz parte das medidas de enfrentamento à crise de adulteração por metanol, que vem sendo investigada em várias cidades do Estado de São Paulo. O foco é prevenir riscos à saúde pública e garantir a conformidade regulatória no comércio local.

As equipes do Procon Campinas estiveram em 47 estabelecimentos da região do Cambuí, entregando folhetos e orientações técnicas. Já a Vigilância Sanitária promoveu uma capacitação em boas práticas para representantes de 15 comércios e participou de outras quatro ações conjuntas.

Nosso intuito é orientar os comerciantes a manterem a conformidade regulatória e a segurança dos consumidores na venda desses produtos. A iniciativa continuará na próxima semana, com novas visitas em outras regiões da cidade”, explicou o diretor do Procon Campinas, Paulo Giglio.

Nota orientativa

Uma nota conjunta da Vigilância Sanitária e do Procon, emitida na semana anterior, determina que, em caso de suspeita de adulteração, o comerciante deve interromper imediatamente a venda do lote, isolar os produtos, registrar horário e responsáveis, preservar evidências (como garrafas, caixas e rótulos) e manter uma amostra íntegra para possível perícia.

As recomendações incluem ainda compra segura e rastreável, posse do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), armazenamento adequado e verificação de sinais de falsificação.

Segundo a Prefeitura, o sucesso da ação depende da colaboração de toda a cadeia comercial. O cumprimento das orientações é essencial para prevenir fraudes, proteger os consumidores e garantir a qualidade dos produtos oferecidos no mercado.

