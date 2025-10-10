Cambuí terá bloqueio na rua 14 de Dezembro

A Emdec vai interditar totalmente a rua 14 de Dezembro, no Cambuí, neste sábado (11/10), das 7h às 18h, para o içamento de equipamento médico com uso de guindaste em um laboratório de análises clínicas. O fechamento ocorre entre a rua João Francisco de Andrade e a av. Júlio de Mesquita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Também haverá bloqueio parcial no cruzamento da 14 de Dezembro com a av. Anchieta e no cruzamento da rua João Francisco de Andrade com a Dr. Guilherme da Silva. Acesso local estará permitido.

A operação de trânsito terá suporte de agentes da Mobilidade Urbana. A rota sugerida para quem circula pela região é pelas vias: Anchieta → Major Solon → Irmãos Bierrembach → Júlio de Mesquita.