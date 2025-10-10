Refis Campinas 2025 já está aberto com descontos de até 70%

Os contribuintes de Campinas já podem negociar débitos de IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e multas por meio do Refis Campinas 2025, programa que concede descontos de até 70% em juros e multas. As adesões podem ser feitas até 9 de dezembro, preferencialmente pela internet, no Ambiente Exclusivo de Finanças (campinas.sp.gov.br/sites/ambiente-exclusivo/inicio).

De acordo com o secretário de Finanças, Aurílio Caiado, o Refis é uma oportunidade para os moradores regularizarem suas pendências com a administração municipal. “O Refis é uma grande oportunidade para os contribuintes ficarem em dia com a Prefeitura, negociando seus débitos com redução de juros e multas. A partir desta sexta-feira, o programa já está liberado e iniciaremos as negociações”, afirmou.

Para casos específicos — como adesões feitas por tutor, curador, procurador ou inventariante —, o atendimento será presencial mediante agendamento pelo Portal de Serviços (campinas.sp.gov.br/servico/agendamento-atendimento-tributario-porta-aberta).