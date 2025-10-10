Sinfônica apresenta concerto dos heróis para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças em Campinas ganha um programa especial neste sábado (11), às 19h, com o espetáculo “Heróis – Tributo a John Williams”, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Campinas sob regência do maestro Carlos Prazeres. O concerto gratuito acontece no Teatro de Arena Teresa Aguiar, no Centro de Convivência Cultural.

Considerado um dos maiores compositores do século XX, John Williams é o criador de trilhas que marcaram gerações, como Star Wars Suite, Harry Potter Theme, Superman, Jurassic Park e a icônica melodia de Perfume de Mulher. Seu trabalho consolidou a ponte entre o cinema e a música sinfônica, tornando-se referência mundial em emoção e narrativa sonora.

O programa do concerto reúne algumas das obras mais famosas do compositor, prometendo uma experiência envolvente para fãs de cinema e música clássica.