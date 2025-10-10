Operação integrada fiscaliza bares em Campinas

A Guarda Municipal de Campinas, em parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), realizou na noite de quinta-feira (9) mais uma operação de fiscalização contra bebidas falsificadas em bares da cidade. A ação também verificou documentação e regularidade dos estabelecimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Foram 22 bares vistoriados nas regiões do Cambuí — especialmente nas ruas Padre Almeida e Sampainho — e da Avenida Barão de Itapura, no Taquaral.

Durante a inspeção, não foram encontradas bebidas adulteradas. A Guarda Municipal orientou os comerciantes a adquirirem produtos apenas de fornecedores confiáveis. Segundo o balanço, os proprietários receberam bem a fiscalização, que reforça a segurança e credibilidade dos estabelecimentos.