Quatro são presos em operação contra roubo de motos em Campinas

Uma operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Detran-SP prendeu quatro pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (9), durante uma ação de combate a roubo, furto e receptação de motocicletas em Campinas.
A força-tarefa, coordenada pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), vistoriou dez estabelecimentos em oito endereços da cidade, incluindo oficinas e lojas de peças automotivas.
Em uma das oficinas interditadas, os agentes encontraram quatro motocicletas de leilão com notas fiscais antigas, placas artesanais e numeração de chassi e motor suprimidas. Já em outro ponto fiscalizado, foi localizado um motor furtado com origem fraudulenta confirmada.
Além dos crimes contra o patrimônio, os policiais também constataram crime ambiental, pois a lavagem de peças era feita sem controle de resíduos, contaminando o solo e a água.
Os detidos responderão por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e crime ambiental.