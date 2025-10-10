10 de outubro de 2025
OPERAÇÃO POLICIAL

Quatro são presos em operação contra roubo de motos em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ação conjunta fiscalizou dez endereços e resultou na prisão de quatro pessoas por receptação e adulteração de veículos.
Uma operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Detran-SP prendeu quatro pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (9), durante uma ação de combate a roubo, furto e receptação de motocicletas em Campinas.

A força-tarefa, coordenada pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), vistoriou dez estabelecimentos em oito endereços da cidade, incluindo oficinas e lojas de peças automotivas.

Em uma das oficinas interditadas, os agentes encontraram quatro motocicletas de leilão com notas fiscais antigas, placas artesanais e numeração de chassi e motor suprimidas. Já em outro ponto fiscalizado, foi localizado um motor furtado com origem fraudulenta confirmada.

Além dos crimes contra o patrimônio, os policiais também constataram crime ambiental, pois a lavagem de peças era feita sem controle de resíduos, contaminando o solo e a água.

Os detidos responderão por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e crime ambiental.

