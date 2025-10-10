Quatro são presos em operação contra roubo de motos em Campinas

Uma operação integrada entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Detran-SP prendeu quatro pessoas em flagrante, nesta quinta-feira (9), durante uma ação de combate a roubo, furto e receptação de motocicletas em Campinas.

A força-tarefa, coordenada pela DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais), vistoriou dez estabelecimentos em oito endereços da cidade, incluindo oficinas e lojas de peças automotivas.

Em uma das oficinas interditadas, os agentes encontraram quatro motocicletas de leilão com notas fiscais antigas, placas artesanais e numeração de chassi e motor suprimidas. Já em outro ponto fiscalizado, foi localizado um motor furtado com origem fraudulenta confirmada.