10 de outubro de 2025
FURTOS E ESTELIONATO

Golpista é preso por se passar por cuidador de idosos para roubar

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Homem se passava por cuidador de idosos para furtar residências na região de Campinas.
Homem se passava por cuidador de idosos para furtar residências na região de Campinas.

Policiais civis da DEIC (Delegacia de Investigações Criminais) de Campinas prenderam, na manhã de quinta-feira (9), um homem acusado de se passar por cuidador de idosos para praticar furtos em residências. A captura ocorreu na Rua Antônio Fernandes Leite, no Jardim Rosolen, em Hortolândia.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O suspeito, João Gustavo Rocha de Souza Nascimento, era procurado pela Justiça e tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 6ª Vara Criminal de Campinas. Segundo as investigações conduzidas pelo 4º Distrito Policial, ele ganhava a confiança das vítimas, geralmente idosos, para depois cometer furtos qualificados dentro das casas.

As apurações indicam que o criminoso atuava também em outras cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), utilizando o mesmo método de abordagem.

Após a prisão, João Gustavo foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça.

