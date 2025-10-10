Golpista é preso por se passar por cuidador de idosos para roubar

Policiais civis da DEIC (Delegacia de Investigações Criminais) de Campinas prenderam, na manhã de quinta-feira (9), um homem acusado de se passar por cuidador de idosos para praticar furtos em residências. A captura ocorreu na Rua Antônio Fernandes Leite, no Jardim Rosolen, em Hortolândia.

O suspeito, João Gustavo Rocha de Souza Nascimento, era procurado pela Justiça e tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 6ª Vara Criminal de Campinas. Segundo as investigações conduzidas pelo 4º Distrito Policial, ele ganhava a confiança das vítimas, geralmente idosos, para depois cometer furtos qualificados dentro das casas.

As apurações indicam que o criminoso atuava também em outras cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), utilizando o mesmo método de abordagem.