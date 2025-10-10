Polícia impede golpe de meio milhão e prende suspeito em Campinas

Um homem foi preso em flagrante na quinta-feira (9), em Campinas, acusado de tentar aplicar um golpe de R$ 500 mil contra um fornecedor de fios e cabos elétricos. A ação foi conduzida por agentes da 1ª Divisão de Investigações Gerais (DIG) da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

De acordo com as investigações, a vítima procurou a polícia após desconfiar de uma empresa localizada na Rua Barão de Itapura, com a qual havia feito negócios anteriormente. Ao verificar o endereço, constatou-se que o estabelecimento não possuía atividade comercial real.

No local, os policiais encontraram José Antônio da Silva, identificado como o responsável por receber mercadorias em transações anteriores. Segundo a DIG, a empresa era uma típica “arara” — termo usado para designar firmas de fachada criadas exclusivamente para aplicar golpes comerciais.