CRIME SANITÁRIO

Polícia prende comerciante por vender suplementos ilegais

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fiscalização encontrou quase 500 frascos de suplemento alimentar com CNPJ inexistente e produtos artesanais sem especificação.
Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (1ª DIG/DEIC) de Campinas resultou na prisão em flagrante de um comerciante em Jundiaí, na quinta-feira (9), por venda de suplementos alimentares irregulares. A ação ocorreu na loja “Du Louro”, no Centro da cidade, e apreendeu produtos que violavam normas sanitárias e tributárias.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 495 frascos do suplemento “Bio Vitae”, cuja embalagem trazia um CNPJ inexistente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O proprietário, Tércio Novaes Silva, não apresentou nota fiscal de aquisição dos produtos.

Os policiais também apreenderam embalagens plásticas de “Whey Protein” artesanal, sem rótulo, data de validade, composição ou número de lote, o que configura descumprimento das normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Diante das irregularidades, o comerciante foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública, considerado inafiançável, e encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permanece à disposição da Justiça.

