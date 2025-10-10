Polícia prende comerciante por vender suplementos ilegais

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (1ª DIG/DEIC) de Campinas resultou na prisão em flagrante de um comerciante em Jundiaí, na quinta-feira (9), por venda de suplementos alimentares irregulares. A ação ocorreu na loja “Du Louro”, no Centro da cidade, e apreendeu produtos que violavam normas sanitárias e tributárias.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 495 frascos do suplemento “Bio Vitae”, cuja embalagem trazia um CNPJ inexistente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O proprietário, Tércio Novaes Silva, não apresentou nota fiscal de aquisição dos produtos.

Os policiais também apreenderam embalagens plásticas de “Whey Protein” artesanal, sem rótulo, data de validade, composição ou número de lote, o que configura descumprimento das normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).