Mulher é presa após furtar carro do ex em surto de ciúmes

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar o carro e o celular do ex-namorado, em um caso de motivação passional, registrado em Nova Odessa. O crime ocorreu no bairro Santa Rita, e o veículo foi localizado na Rua Goiânia, no São Jorge, após ser identificado por câmeras do Projeto Radar, no Jardim Picerno.
De acordo com a Polícia Militar, ao abordar o automóvel, os agentes encontraram a mulher ao volante e um homem no banco do passageiro. Em depoimento, a suspeita confessou o furto, dizendo que, ao visitar a casa do ex-companheiro, teve acesso ao celular dele e encontrou mensagens com outras mulheres.
Revoltada, decidiu levar o telefone e o veículo. Ao perceber o desaparecimento dos bens, o proprietário acionou a PM pelo 190, o que deu início à operação que resultou na captura da suspeita.
As investigações apontaram que a mulher já responde por tentativa de homicídio contra a mesma vítima, em um caso anterior.
O delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e formalizou a prisão em flagrante por furto qualificado. A mulher permaneceu custodiada à disposição da Justiça.