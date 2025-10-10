Mulher é presa após furtar carro do ex em surto de ciúmes

Uma mulher foi presa em flagrante após furtar o carro e o celular do ex-namorado, em um caso de motivação passional, registrado em Nova Odessa. O crime ocorreu no bairro Santa Rita, e o veículo foi localizado na Rua Goiânia, no São Jorge, após ser identificado por câmeras do Projeto Radar, no Jardim Picerno.

De acordo com a Polícia Militar, ao abordar o automóvel, os agentes encontraram a mulher ao volante e um homem no banco do passageiro. Em depoimento, a suspeita confessou o furto, dizendo que, ao visitar a casa do ex-companheiro, teve acesso ao celular dele e encontrou mensagens com outras mulheres.

Revoltada, decidiu levar o telefone e o veículo. Ao perceber o desaparecimento dos bens, o proprietário acionou a PM pelo 190, o que deu início à operação que resultou na captura da suspeita.