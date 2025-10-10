Ladrão de moto tenta escapar da PM, bate em ônibus e vai preso

Um homem foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (9) após furtar uma motocicleta e conduzi-la de forma perigosa pelas ruas de Hortolândia. Durante a tentativa de fuga da polícia, o suspeito colidiu com um ônibus coletivo. O caso aconteceu entre os bairros Jardim Boa Esperança e Nova Esperança.

A perseguição começou quando uma equipe da Polícia Militar avistou a motocicleta sem placa, trafegando na contramão pela Rua Maximiano Rita. Ao perceber a aproximação dos agentes, o homem acelerou e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres — inclusive crianças e idosos que atravessavam as ruas.

Com apoio de outras viaturas, os policiais montaram um cerco. No cruzamento das ruas São Paulo e da Ema, o suspeito tentou uma manobra brusca, perdeu o controle e bateu na frente de um ônibus. Mesmo sem ferimentos, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido.