10 de outubro de 2025
Sexta tem previsão de chuva forte e risco de tempestades na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
De acordo com o centro de meteorologia, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia, com risco de evoluírem para tempestades.
sexta-feira (10) será de tempo instável na Região Metropolitana de Campinas (RMC). De acordo com o Cepagri da Unicamp, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte em vários momentos do dia, com risco de tempestades acompanhadas de raios e ventos intensos.

Mesmo com o predomínio de nuvens, o Sol pode aparecer em alguns períodos, e a intensidade dos ventos deve diminuir ao longo da tarde. A temperatura máxima prevista é de 25°C.

O órgão recomenda atenção redobrada à população, especialmente para quem estiver em áreas abertas durante as pancadas de chuva, devido à possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

