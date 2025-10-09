Mariana Conti chega ao BR e diz que cessar-fogo é 'dia histórico'

A vereadora Mariana Conti (PSOL), de Campinas, desembarcou na manhã desta quinta-feira (9) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após ser presa e deportada por forças israelenses durante a participação na Flotilha Global Sumud, missão internacional que buscava romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza.
A parlamentar chegou ao país acompanhada de outros 12 brasileiros que integravam a expedição, capturados em águas internacionais e posteriormente enviados à Jordânia, onde ficaram sob acompanhamento diplomático antes da deportação. No saguão do aeroporto, familiares, apoiadores e representantes de movimentos sociais participaram de uma recepção, seguida de uma coletiva de imprensa.
Em sua primeira fala pública após o retorno, Mariana Conti comemorou o cessar-fogo anunciado entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Egito e Catar. "É muito emocionante nós chegarmos no dia em que é um dia histórico para a humanidade, que é o dia do cessar-fogo”, afirmou.
O acordo, anunciado horas antes por Donald Trump e confirmado por Benjamin Netanyahu, prevê a libertação de reféns israelenses e 2 mil prisioneiros palestinos, com retirada parcial das tropas israelenses em Gaza.
Durante a coletiva, Mariana destacou o simbolismo do momento e a necessidade de transformar o cessar-fogo em uma paz permanente. “Nós ficamos muito emocionados com a comemoração da população na Palestina, comemorando que por hoje os bombardeios pararam. Mas é importante dizer que essa não é um cessar-fogo definitivo, que a paz na Palestina ainda não foi conquistada.”
A vereadora também fez críticas ao que chamou de “regime de apartheid” e defendeu o direito do povo palestino à autodeterminação e soberania. “Os dois últimos anos só foram possíveis porque a Palestina vive há décadas sobre um cerco ilegal, sobre o regime do apartheid e sobre um sistema colonizador, um projeto de limpeza étnica. Então nós queremos que o cessar-fogo avance para uma paz definitiva e isso só é possível com a independência, com a autodeterminação do povo da Palestina.”
Mariana relatou ainda parte da experiência da delegação brasileira, que foi interceptada e detida por Israel antes de chegar à Faixa de Gaza. “Nós fomos sequestrados por Israel em águas internacionais, passamos muitas dificuldades, mas isso nem se compara ao que é o cotidiano do povo da Palestina, das crianças da Palestina que têm a sua infância roubada há décadas.”
Mariana Conti deve retornar a Campinas e encarar outro desafio: a defesa de seu mandato, após o protocolo de pedido de Comissão Processante na Câmara Municipal para apurar suposta infração político-administrativa durante sua ausência.