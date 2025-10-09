Mariana Conti chega ao BR e diz que cessar-fogo é 'dia histórico'

A vereadora Mariana Conti (PSOL), de Campinas, desembarcou na manhã desta quinta-feira (9) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, após ser presa e deportada por forças israelenses durante a participação na Flotilha Global Sumud, missão internacional que buscava romper o bloqueio marítimo imposto por Israel à Faixa de Gaza.

A parlamentar chegou ao país acompanhada de outros 12 brasileiros que integravam a expedição, capturados em águas internacionais e posteriormente enviados à Jordânia, onde ficaram sob acompanhamento diplomático antes da deportação. No saguão do aeroporto, familiares, apoiadores e representantes de movimentos sociais participaram de uma recepção, seguida de uma coletiva de imprensa.

Em sua primeira fala pública após o retorno, Mariana Conti comemorou o cessar-fogo anunciado entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos, Egito e Catar. "É muito emocionante nós chegarmos no dia em que é um dia histórico para a humanidade, que é o dia do cessar-fogo”, afirmou.