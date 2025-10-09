Rua José de Alencar será bloqueada nesta quinta à noite

Motoristas que circulam pela região central de Campinas devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (9). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará um bloqueio emergencial na Rua José de Alencar, entre 19h e 22h, para permitir reparo em rede de água pela Sanasa.

O fechamento ocorrerá na altura do número 596, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião.

Para manter a fluidez do trânsito, a Emdec definiu rotas alternativas pelas vias Moraes Salles, Regente Feijó, Duque de Caxias, Álvares Machado e Cônego Cipião. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas e monitorar o tráfego durante a interdição.