09 de outubro de 2025
FIQUE ATENTO

Rua José de Alencar será bloqueada nesta quinta à noite

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Emdec vai interditar trecho da Rua José de Alencar nesta quinta (9) à noite para reparo emergencial da Sanasa.
Motoristas que circulam pela região central de Campinas devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (9). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará um bloqueio emergencial na Rua José de Alencar, entre 19h e 22h, para permitir reparo em rede de água pela Sanasa.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O fechamento ocorrerá na altura do número 596, entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a Rua Cônego Cipião.

Para manter a fluidez do trânsito, a Emdec definiu rotas alternativas pelas vias Moraes Salles, Regente Feijó, Duque de Caxias, Álvares Machado e Cônego Cipião. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os motoristas e monitorar o tráfego durante a interdição.

A Emdec alerta ainda que as condições climáticas poderão influenciar o andamento da obra e o tempo total de bloqueio.

