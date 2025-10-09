Campinas instala estação meteorológica no Campo Grande

Campinas ampliou sua estrutura de monitoramento climático com a instalação de uma nova estação meteorológica automática no Parque Valença, região do Campo Grande, nesta quarta-feira (8). O equipamento vai registrar, em tempo real, temperatura, umidade, índice de chuvas e radiação solar, permitindo uma leitura mais precisa das condições do tempo na cidade.

A implantação foi feita pela Prefeitura de Campinas, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), ligada ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com apoio da Sanasa, que cedeu a área onde o equipamento foi instalado.

Os dados gerados pela estação já podem ser consultados pelo público no portal do Ciiagro (www.ciiagro.org.br/ema). Basta selecionar a estação “Campinas – Campo Grande – SP” e escolher entre medições horárias ou registros a cada 20 minutos.