Campinas instala estação meteorológica no Campo Grande

Campinas ampliou sua estrutura de monitoramento climático com a instalação de uma nova estação meteorológica automática no Parque Valença, região do Campo Grande, nesta quarta-feira (8). O equipamento vai registrar, em tempo real, temperatura, umidade, índice de chuvas e radiação solar, permitindo uma leitura mais precisa das condições do tempo na cidade.
A implantação foi feita pela Prefeitura de Campinas, por meio da Defesa Civil, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), ligada ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com apoio da Sanasa, que cedeu a área onde o equipamento foi instalado.
Os dados gerados pela estação já podem ser consultados pelo público no portal do Ciiagro (www.ciiagro.org.br/ema). Basta selecionar a estação “Campinas – Campo Grande – SP” e escolher entre medições horárias ou registros a cada 20 minutos.
De acordo com Orivaldo Brunini, diretor-presidente da Fundag, a nova estrutura está integrada à rede do Centro Integrado de Informações Meteorológicas (Ciiagro), que opera estações em diferentes pontos da cidade.
“É uma estação automática, que transmite os dados em tempo real”, explicou. “Além dela, Campinas contará com outras cinco estações de segunda classe e mais uma de primeira classe, dentro do projeto de monitoramento de multirriscos.”
Os dados meteorológicos coletados também serão utilizados pela Defesa Civil e pela Sanasa para orientar ações preventivas, como o fechamento seletivo de parques em dias de chuva intensa. Em Campinas, a suspensão das atividades ocorre quando o acúmulo de precipitação em 72 horas ultrapassa 80 milímetros.
Com o novo sistema, o fechamento será feito apenas nas áreas onde o índice for atingido, evitando a interrupção generalizada de atividades.
Fim do “vazio de informações”
O coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, destacou que a instalação da estação elimina uma lacuna de dados climáticos no distrito do Campo Grande. “Essa era uma região sem monitoramento adequado. Agora teremos informações em tempo real que ajudam na emissão de alertas e na tomada de decisões diante de situações climáticas extremas”, afirmou.
Antes da automação, o monitoramento era feito de forma manual, com um pluviômetro mecânico operado diariamente por funcionários da Sanasa.
A nova estação faz parte do projeto de monitoramento de multirriscos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), aprovado em abril pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC. A iniciativa prevê a instalação de 120 estações meteorológicas em municípios da região, criando a primeira rede metropolitana do país voltada ao acompanhamento climático em tempo real.