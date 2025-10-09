Festival une café, cachaça e viola na Praça Carlos Gomes

Campinas vai celebrar suas raízes e tradições no Festival Café, Cachaça e Viola, que acontece no sábado, 11 de outubro, a partir das 11h, na Praça Carlos Gomes, no Centro. Com entrada gratuita, o evento promete um mergulho na cultura caipira com shows de viola raiz, gastronomia típica, cafés especiais, cachaças artesanais e feira de economia solidária.
O festival trará ao palco três grandes nomes da música caipira e instrumental brasileira. O violeiro Mazinho Quevedo, indicado ao Grammy Latino, encerra a programação às 20h, com um repertório que une tradição e sofisticação. A abertura musical será às 14h, com Lucas Campaci, representante da nova geração da viola, e, às 17h, o destaque fica por conta da Orquestra de Violeiros de Pedreira, sob regência do maestro Claudinho Cassiani, referência na preservação da cultura caipira.
Arquivo Pessoal
Além da música, o evento contará com uma Feira de Economia Solidária, reunindo artesãos e pequenos empreendedores de Campinas e região. O espaço oferecerá produtos artesanais, food trucks com pratos típicos e contemporâneos, cafés especiais para degustação e venda, e rótulos do Polo Cervejeiro de Campinas, valorizando a economia local e o consumo consciente.
Realizado pela Associação Laniakea, com apoio da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria de Cultura, o festival reforça o compromisso da cidade com a preservação das tradições culturais, o incentivo à economia criativa e o fortalecimento da produção local.
A Associação Laniakea atua como empreendimento social voltado à democratização da arte e da cultura, à sustentabilidade e à promoção de uma economia criativa e circular.
Serviço:
Festival Café, Cachaça e Viola
- 11 de outubro de 2025 (sábado), a partir das 11h
- Praça Carlos Gomes – Campinas/SP
- Entrada gratuita