Festival une café, cachaça e viola na Praça Carlos Gomes

Campinas vai celebrar suas raízes e tradições no Festival Café, Cachaça e Viola, que acontece no sábado, 11 de outubro, a partir das 11h, na Praça Carlos Gomes, no Centro. Com entrada gratuita, o evento promete um mergulho na cultura caipira com shows de viola raiz, gastronomia típica, cafés especiais, cachaças artesanais e feira de economia solidária.

O festival trará ao palco três grandes nomes da música caipira e instrumental brasileira. O violeiro Mazinho Quevedo, indicado ao Grammy Latino, encerra a programação às 20h, com um repertório que une tradição e sofisticação. A abertura musical será às 14h, com Lucas Campaci, representante da nova geração da viola, e, às 17h, o destaque fica por conta da Orquestra de Violeiros de Pedreira, sob regência do maestro Claudinho Cassiani, referência na preservação da cultura caipira.



Arquivo Pessoal